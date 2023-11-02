Saadet ve Gelecek Partisi Mısır'a gidiyor

Saadet ve Gelecek Partisi'nden milletvekilleri, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla yarın sabah Mısır'a gidiyor.

Saadet ve Gelecek Partisi Mısır'a gidiyor

TBMM grubundan Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır'a gidecek.

Heyette, Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün yer alacak. Milletvekili heyeti, Mısır Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettikten sonra burada açıklamada bulunacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretin gerçekleştirileceğini geçen hafta düzenledikleri grup toplantısında duyurmuştu.

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