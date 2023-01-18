Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi limana çarptı

Rusya'nın Soçi kendinden yola çıkan ve turistleri taşıyan gemi 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarptı.

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Rusya'dan Amasra'ya gelen yolcu gemisi limana çarptı

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" adlı yolcu gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle limana çarptı.

Soçi kentinden 2 gün önce hareket eden, 385 Rus turist ve 283 personel taşıyan Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geminin yan kısmı limandaki usturmaçalara çarptı. 8 usturmaçada hasarın oluştuğu limana demirleyemediği için yolcu ve mürettebatıyla açıkta bekleyen gemide dalgıçlar tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, liman bölgesine gelerek çalışmaları takip etti.

 
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