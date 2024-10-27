Rusya'da Ebrar Karakurt'a Büyük Saygısızlık! Oyundan Atıldı

Rusya Ligi ekiplerinen Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyen Ebrar Karakurt’a Dinamo Metar ile oynadıkları maçta rakip takımın başantrenörü tarafından büyük bir saygısızlık yapıldı. Milli oyuncu sosyal medyadan olaya ilişkin paylaşımında, "Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Metar'ı 3-2 yendiği karşılaşmada, Dinamo Metar’ın başantrenörü Ebrar’ın sevinciyle çileden çıktı. Karakurt’un bölgesine su döken Dinamo Metar’ın koçu, neredeyse Ebrar Karakurt’un sakatlanmasına neden olacaktı.

Dinamo Metar’ın hocası imza attığı skandalın ardından oyundan atıldı.

'KADIN SPORCULARA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMELİ'

Ebrar Karakurt ise sosyal medya hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık. Bunu asla kabul etmiyorum... Voleybol sporuna yakışmayan bu hareketten dolayı karşı takım hocasını kınıyorum.

Söylenecek çok şey yok. Bir takımın koçu olduğun için bunu yapamazsın!

Umarım hak ettiği cezayı alır. İnsanlar kadın sporculara saygı duymayı öğrenmeli!

Çünkü burada tek gördüğüm saygısızlık. ve bu çok üzücü"