Rize'de çatışma: 3 kişi yaralandı

Rize'de 4 kişi arasında çıkan kavga, iki tarafın birbirine ateş açmasıyla çatışmaya dönüştü. Silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çatışma: 3 kişi yaralandı

Rize'de silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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