Rize'de çatışma: 3 kişi yaralandı
Rize'de 4 kişi arasında çıkan kavga, iki tarafın birbirine ateş açmasıyla çatışmaya dönüştü. Silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Rize'de silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.