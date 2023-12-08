Rixos Otel'de şüpheli bir şekilde ölen Burak Oğraş soruşturmasında şüpheliye ulaşılamıyor

2011 yılında iş insanı Fettah Tamince'nin Antalya'daki Rixos otelinin havuzunda ölü halde bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturma 12 yıldır sürüyor. 2021 yılında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilip adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden F.P., soruşturmayı yürüten savcının değişmesi üzerine tekrar ifadeye çağrıldı. Ancak F.P'ye ulaşılamıyor.

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eylül ayındaki talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.P'nin evine gitti. Adresinde bulunamayan F.P'ye çağrı kağıda da bırakıldı ancak kendisine ulaşılamadı. Savcılığa gönderilen yazıda F.P'ye ulaşılamadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Burak Oğraş, 2011 yılında staj yaptığı otelin tahsis ettiği pansiyonun içinde su olmayan havuzda ölü bulundu. Otopside Oğraş’ın yüksekten düşme sonucu öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili Antalya cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro ise, ifadelerdeki çelişkilerden, olay günü yaşananlardan yola çıkarak, Burak'ın önce dövüldüğünü, sonra çatıdan atıldığını savundu.

Burak'ın babası Murat Oğraş, oğlunun hayatını kaybettiği otelin sahibi Fettah Tamince'nin o dönem 'Fethullah Gülen Cemaati' olarak bilinen yapılanmanın üyesi olduğunu, aynı yapılanmanın üyesi olan polislerin olayı örtbas ettiğini iddia ediyor.

Olayın yaşandığı zaman Antalya İl Emniyet Müdürü olan Ali Yılmaz, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak Rixos Otelleri'nde yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.