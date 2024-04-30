Reuters açıkladı: Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrail polisini bıçakladı

Kudüs'te bir Türk vatandaşı, İsrail polisini bıçakladı. Olaydan sonra polisin vurduğu şahsın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Reuters açıkladı: Kudüs'te bir Türk vatandaşı İsrail polisini bıçakladı

Kudüs'te bir Türk vatandaşı, İsrail polisini bıçakladı.

Reuters'ın aktardığına göre, olay sonrası polis tarafından vurulan vatandaş, hayatını kaybetti.

İsrail polisine yönelik saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu öne sürüldü.

Hasan isimli Türk vatandaşının memleketinin Şanlıurfa olduğu bildirilirken, bir iddiaya göre imam olduğu söyleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İsrail Kudüs Filistin
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