Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine Başkontrolörlüklerine Ahmet Tuğrul Öztürk, Çiğdem Kahveci, Ömer Kaçaran ve Erdem Erol atandı. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar - Resim : 1

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