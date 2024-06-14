Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'nın "şiddet gördüm" paylaşımına dikkat çeken karşılık

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı’nın “uzun süre psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü” açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandırmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonunda tek celsede boşanan çift, birlikte poz da vermişti.

Alçı, geçtiğimiz saatlerde ROK konusunda sessizliğini bozarak, “Hayatımın en büyük pişmanlığı. Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım. Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikâyeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm…” şeklinde X hesabından paylaşımlar yapmıştı.

1)Hayatımın en büyük pişmanlığı



Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar.

Yıllardır kendime itiraf edemediğim,içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi…



İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor.Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor. — Nagehan Alci (@Nagehanalci) June 14, 2024

Rasim Ozan, Alçı’nın 11 tweet’lik itiraflarının ardından, eski eşinin kendisi hakkında geçmişte söylediği sözleri paylaştı.

Alçı, geçtiğimiz yılın temmuz aylarında, "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ve "Benim açıklamama rağmen hala yalan ve çarpık haberler yapılmaya devam ediliyor. Benim asla ifade etmediğim hususlar uydurularak Rasim’e saldırılıyor. Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Çekişmeli değil. O her zaman iyi ve mesuliyetli bir aile babası oldu. Sorumluluklarını hep üstlendi” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

T24’ün bu tweetleri birleştirdiği geçtiğimiz yıldan kalma haberi paylaşan ROK, Alçı’ya bu şekilde karşılık verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem