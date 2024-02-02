'Ramazan Hoca'yı öldüren şahıs tutuklandı

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, göğsünden 3 kez bıçak darbesiyle öldürülmüş, cinayetin ardından 24 yaşındaki Erkan Baykut, Beyoğlu’ndaki evinde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

CİNAYETİ BÖYLE ANLATTI

Ramazan Pişkin'i tanımadığını öne süren Erkan B., işlediği cinayeti şöyle anlattı:

“Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu S. M. zannettim. Bu kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in S. M. olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım.

"HERHANGİ BİR DİNİ GRUP İLE BAĞLANTIM YOK"

Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i S. M. olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin S. M. olduğunu anladım. Kendisi sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım."