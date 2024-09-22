Prof. Orhan Şen'den Kritik Uyarı: Önümüzdeki İki Güne Dikkat! ‘Süper Hücre’ Geliyor

Sağanak yağışlar tüm yurdu etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez süper hücre uyarısında bulundu. Türkiye’nin birçok ilinde hayat felç olurken, Meteoroloji bu kez 6 kent için sarı alarm verdi.

Meteoroloji’nin uyarısında önümüzdeki 2 güne dikkat edilmesi konusunda uyarılar yer alırken, kentleri bekleyen büyük tehlikeye de dikkat çekildi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Türkiye’nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Açıklamada, yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde kendisini göstermesi beklenirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

ORHAN ŞEN'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Bugün pazar kıyı Ege ve Trakya dışında tüm yurtta yağış var. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kuvvetli,

Sıcaklıklar iç ve Güneydoğu Anadolu, 3-4 derece azalacak. Salı günü yağışların bitmesiyle batıdan başlayarak 2-3 derece artacak. İstanbul bugün ara sıra yerel yağış görülebilir ama kuvvetli değil 26, İzmir 29 Antalya öğlen yağmurlu 30, Ankara güneyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 21 derece.

Bu geceden itibaren Karadeniz’in doğusu ve batısının havası çok önemli. 2 alçak basınç merkezi doğusu ve batısını tutmuş durumda çok ciddi yağış üretiyorlar.

Karadeniz’de oluşacak bu hava olayı Türkiye’nin Karadeniz kıyısını özellikle batı Karadeniz’de Kastamonu, Bartın, Zonguldak çevresini yarın tehdit ediyor. Büyük miktarda yağış bırakabilir. Önümüzdeki 2 gün en önemli ve riskli hava olayı bu olur. Umarım teğet geçer.

6 KENTTE SARI ALARM

Adana’da dün hayatı felç eden sağanak yağışların ardından bugün de ‘süper hücre’ uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan bugün de dikkatli olmaları istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şöyle:

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Trabzon, Osmaniye

İSTANBUL’DA DURUM NE?

İstanbul’da havanın 26 derece olması beklenirken, yer yer gökgürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşlar uyarıldı. İstanbul için tahminler şu yönde: “Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.”