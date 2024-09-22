Pençe Kilit Operasyon Bölgesinden Acı Haber: 1 Şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Pençe Kilit Operasyon Bölgesinden Acı Haber: 1 Şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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