Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmir depremi açıklaması: 'Gerginlik boşalıyor'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'deki depremin ardından yaptığı paylaşımda '2020 yılında meydana gelen depremin artçısı' dedi.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmir depremi açıklaması: 'Gerginlik boşalıyor'

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından, "Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" yorumunda bulundu.

AFAD, 07.25’te derinliği 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Kuşadası Körfezi'nde M3.9'luk depremcik, 2020 Sisam depreminin artçısıdır. Gerginlik boşalıyor. Sakıncalı bir durum yok" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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