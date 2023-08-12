Depremden sonra zafiyet üstüne zafiyet yaşanmıştı: AFAD'a 1 milyondan fazla dava açılabilir

AFAD'ın mali raporunda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle kendilerine 1 milyonu aşkın dava açılacağı öngörüldü.

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Depremden sonra zafiyet üstüne zafiyet yaşanmıştı: AFAD'a 1 milyondan fazla dava açılabilir

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra eleştirilerin merkezine yerleşen AFAD, 2023’ün ilk yarısına yönelik mali verilerini açıkladı. İdarenin mali raporu, 6 Şubat depremlerinin yarattığı büyük yıkıma ve arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyete ayna tuttu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AFAD, “Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık” için 2023 yılı bütçesinden toplam 733 milyon 884 bin TL ödenek ayırdı. Afet riskini azaltma ve afetlere hazırlık için ayrılan bütçeden ocak ayında yalnızca 13 milyon 919 bin TL harcandı. Ocak 2023’te harcanan para, 2022 yılının ocak ayında harcanan 79 milyon 422 bin TL’nin dahi çok gerisinde kaldı.

HARCAMAYI DEPREMDEN SONRA YAPTILAR

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde gösterilen zafiyet nedeniyle eleştirilen kurum, afet riskinin azaltılması ve olası afetlere hazırlık için kritik önemdeki bütçeye ancak şubat ayından sonra dokundu. 2023 için 733,8 milyon TL bütçe ayrılan, “Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık” kaleminden yapılan toplam harcama, haziran ayı sonunda 432,8 milyon TL’ye ulaştı. 2023’ün ilk yarısındaki harcamanın, yıllık bütçenin yüzde 59’unu oluşturduğu bildirildi.

AFAD’ın, “Kuruma açılacak davalara” yönelik öngörüleri de dikkati çekti. 6 Şubat depremlerinin ardından tartışılan kurum, “AFAD’ın hasım mevkiinde olması muhtemel” 1 milyondan fazla dava açılacağının öngörüldüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin AFAD’a mali yükü de mali raporlarla ortaya konuldu. 2023 yılı toplam bütçesi 8 milyar 75 milyon TL olan kurumun, yılın henüz ilk yarısında 66 milyar 282 milyon TL harcadığı öğrenildi. AFAD'ın Ocak-Haziran 2023 dönemi harcamasının, 2023 yılı için ayrılan toplam ödeneği yüzde 820 aştığı ifade edildi.

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AFAD Deprem Kahramanmaraş
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