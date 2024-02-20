Prof. Ahmet Ercan'dan madene kapasite artırma izni veren Murat Kurum'a tepki: "Bu olağanüstü kırıma ne diyor?"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili Murat Kurum'a soru yöneltti.

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Prof. Ahmet Ercan'dan madene kapasite artırma izni veren Murat Kurum'a tepki: "Bu olağanüstü kırıma ne diyor?"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan İliç'te Çöpler altın madeninde yaşanan siyanürlü liç kaymasıyla ilgili paylaşım yaptı. Faciada 9 işçi toprak altında kalmış ve Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

"SİYANÜRÜ BIRAK, SOYGUNU DURDUR"

Prof. Ercan, "Erzincan İliç’te inanılmaz çevre sorunu yaratan Çok Uluslu Sömürü İşletmesi, bizim altınımızı ons’u 182 $ üretiyor. Bize, bizim altınımızı 1900 $’a satıyor. Bu bir açık ülke soygunudur. Bu soygunun yerli görünür ile gizli ortakları biliniyor. Siyanürü bırak, soygunu durdur." ifadelerini kullandı ve ardından şu paylaşımı yaptı:

"İliç altın madeninde pasa yığması 53 milyon m2'den 83 milyon m2'ye çıkartma iznini veren Murat Kurum bu olağanüstü kırıma ne diyor?"

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu toprağın 800 metre hareket ettiğini belirtti. En az 9 işçi bu kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fırat Nehri’ne doğru kayan devasa toprak yığınının, siyanür ve sülfürik asit ile yıkanmış malzemelerden oluştuğuna yönelik açıklamalar yapıldı.

Şirketin, tüm itirazlara rağmen Murat Kurum’un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde kapasite artırımına gittiği ve maden hakkında “ÇED raporuna gerek yok” kararı verildiği ortaya çıktı.

Etiketler
Ahmet Ercan İliç Murat Kurum Siyanür
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