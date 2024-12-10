Polonez İşçileri Eylemde... Fenalaşan Arkadaşının Başında İsyan Etti! 'Ölmemiz mi Gerekiyor?'

Sendika üyesi olmalarının ardından işten çıkarıldıkları için seslerini duyurabilmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen Polonez işçilerinin kefenli açlık grevi eylemi Çatalca Adliyesi önünde 4. gününde sürüyor. Soğuk ve açlığın etkisiyle dün gece bir, bu sabah da 8 işçi fenalaşırken, işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan arkadaşının başında gözyaşı döken bir işçi, "Hırsızlık mı yaptık, kimin hakkına girdik? Emeğimizi istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. Eylem ve fenalaşmalar sırasında polisle işçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

TEK GIDA-İŞ Sendikası’na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri yaklaşık 5 aydır hakları için mücadele ediyor. Fabrika önünde haftalardır süren eylem sonrası işçiler, seslerini duyurmak için Ankara’ya yürümek istedi. Fabrikadan yürüyerek geldikleri Çatalca Adliyesi önünden yeniden harekete geçmeleri engellenen işçiler, adliye önündeki nöbetlerinin 4. gününde beyaz kefenle bekleyişlerini sürdürüyor. Çevik kuvvet ekipleri de adliye çevresini barikatlarla kapatmaya devam ediyor.

'İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR'

Soğuk ve yağmur altında kefenli eylemlerine devam eden işçilerden biri dün akşam, 8'i de bu sabah fenalaştı. Çevik kuvvet barikatını aşarak işçilerin yanına gelen sağlık ekipleri sedye ile ambulansa taşıdıkları işçileri hastaneye götürdü. Ambulansın beklendiği anlarda gözyaşı döken bir kadın işçi ise "Hırsızlık mı yaptık, kimin hakkına girdik? Emeğimizi istiyoruz" diye isyan etti. Bir başka işçi de "İlla birimizin ölmesi mi gerekiyor? İnsan gibi yaşamak istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ambulansın beklendiği anlarda barikatın açılmasını isteyen işçilerle polis arasında gerginlik yaşandı, arbede çıktı.

Kaynak: ANKA