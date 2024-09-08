Patlayan Trafo Korkuttu

Adıyaman’da elektrik trafosunun patlamasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Patlayan Trafo Korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2194. Sokakta bulunan bir elektrik trafosu trafonun yerine konulan elektrik trafosu henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlayarak alev aldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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