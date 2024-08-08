Özgür Özel’den Jandarma Astsubay Kalaz İçin Başsağlığı Mesajı
Şırnak’ta görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Kalaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şırnak'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
Kaynak: ANKA
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