Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Sinan Mahallesi Hüsmen Kalfa Sokak - Hülya Sokak kavşağında meydana geldi. Hülya Sokak’tan Çukurçeşme istikametine seyreden M.F.’nin kullandığı motosiklet ile S.İ. idaresindeki otomobil kazaya karıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü M.F. ezilmekten kıl payı kurtulurken, kazayı yaralı atlattı. Yaralı M.F. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Çorlu Trafik kazası
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