Oto yıkamacılar bayram edecek: Tekirdağ'da araçlar çamurla kaplandı

Tekirdağ’da yağmur ve toz taşınımı etkili oldu. Kentte park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Tekirdağ’da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte hafif yağmurun ardından etkili olan toz taşınımı nedeniyle bir süre çamurla karışık yağış görüldü.

Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında lekeler oluşan sürücülerden bazıları, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları da ilçedeki oto yıkamacılarına gitti.

Kaynak: AA