ÖSYM'den MSÜ sınavıyla ilgili mesaja yönelik açıklama: "Sehven gönderildi"

ÖSYM'den, Milli Savunma Üniversitesi sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da alınacağına dair gönderilen mesajla ilgili açıklama geldi.

Son Güncelleme:
ÖSYM'den MSÜ sınavıyla ilgili mesaja yönelik açıklama: "Sehven gönderildi"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için sınav görevlilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ÖSYM'den görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklindeki mesaj sosyal medyada paylaştı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir" denildi.

Etiketler
ÖSYM
Son Güncelleme:
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
Kütahya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kütahya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı: "Organize yiyecek ihlali" Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı
Kulis: AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir
CHP’li Öztürk’ten İnegöl Nüfus Müdürlüğü tepkisi: Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok