Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adıyaman'da saat 06:20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Sincik'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06:20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-03-03
Saat:06:20:43 TSİ
Enlem:38.12417 N
Boylam:38.56278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/SazKNxf8we@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi