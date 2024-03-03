Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adıyaman'da saat 06:20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Sincik'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06:20'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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