Osmaniye'de feci kaza! Yol kenarında çalışan işçi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan işçi, kendisine otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de feci kaza! Yol kenarında çalışan işçi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde D400 karayolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu'na (45) yolda bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Veli Eroğlu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Veli Eroğlu cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Osmaniye Trafik kazası İşçi
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