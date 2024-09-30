Orta Doğu'da Yeni Göç Dalgası Başladı: Sırada Türkiye mi Var?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Lübnan’dan Suriye’ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını duyurdu. Grandi, bu durumu sosyal medya üzerinden açıklayarak, geçişlerin sürdüğünü belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilileri, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı ile birlikte dört geçiş noktasında destek sağlamak amacıyla bölgedeki varlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE’YE YENİ GÖÇ DALGASI MI GELİYOR?

İsrail’in saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da başlayan yeni göç dalgası ise akıllara ‘Sırada Türkiye mi var?’ sorusunu getirdi.

İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre Türkiye’de 3 milyon 99 bin 524’ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353’ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353’ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunuyor.

Ancak Türkiye’de fiili olarak bulunan yabancı sayısının açıklanan resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu düşünülüyor.

Başta Suriye olmak üzere, Irak ve Afganistan dahil çok sayıda ülkeden insanın yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı biliniyor.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

Son verilere göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 1174 kişi yaşamını yitirdi. 8 Ekim 2023’ten bu yana Hizbullah ile sürdürülen çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyi ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi. Lübnan makamları, 17 Eylül’den bu yana 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1174 can kaybı yaşandığını bildirdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah ise karşılık olarak İsrail’e roket ve füze saldırıları düzenliyor, ancak bu saldırılarda büyük bir hasar rapor edilmedi. Bombardımanlar nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu ve göç dalgaları başkent Beyrut ile kuzeye doğru sürüyor. Suriye’ye de on binlerce kişinin geçiş yaptığı ifade ediliyor.

İsrail son olarak bugün bir kez daha Beyrut’u vurmuş; saldırıda Hamas’ın Lübnan sorumlusu ile 3 FHKC yöneticisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA