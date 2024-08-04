Ormanda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekipleri, önceki gün uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Menderes ilçesi İnönü Mahallesi Tahtalı Barajı mevkisindeki ormanda yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar, 2 bin 486 kök Hint keneviri, 10 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 fotokapan ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA