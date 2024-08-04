12 Kaçak Kömür Ocağı Mühürlendi

Zonguldak'ta 12 kaçak kömür ocağından 10'u patlayıcı madde ile imha edilirken, 2'si mühürlendi. Daha önce ocağının mühürlendiği ancak mührü bozan şahıs da gözaltına alındı.

12 Kaçak Kömür Ocağı Mühürlendi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde, kaçak ocaklara yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, merkez ve Kilimli ilçelerinde belirlediği 12 kaçak maden ocağına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak ocaklardan 10 metre ray ile 1 havalandırma motoru ele geçirildi. 12 kaçak ocaktan 2'si mühürlenip kapatıldı. 10 kaçak ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Çatalağzı Termik Santrali ekiplerince patlayıcı madde kullanılıp imha edildi.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞ

Denetimler sonucu maden kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye adli işlem yapıldı. Daha önce ocağının kapatıldığı ancak mührünü bozduğu belirlenen 1 kaçak ocak sahibi ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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