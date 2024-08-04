Kızların Erkek Meselesinde Resmen Savaş Çıktı: İşte Böyle Saç Başa Girdiler!

Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız çocuğu yanlarına çağırdıkları başka 2 kız çocuğunu evire çevire dövdü. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar. İşte dehşete düşüren kavgadan görüntüler...

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Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırıyor. Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamıyor. Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında işlem başlattı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Görüntü kayıtları ile birlikte çalışma başlatan polis ekipleri zorbalık yapan tüm kızların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şiddet uygulayan kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, mağdur kızlar ve ailelerinin mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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