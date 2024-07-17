Orhaniye Kışlası Ranta Açılmıştı! Tarihi Kışladaki Rantın Arkasından AKP'li Şirket Çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın içinde bulunan ve birçok tarihi eseri de içinde barındıran Orhaniye Kışlası'nda hafriyat çalışmalarına başlanmıştı.

İnşaat çalışmalarının hala devam ettiği kışlada 2. Abdülhamid döneminden kalma tarihi çeşme, Ermeni mezarlığı kalıntıları ve tescilli bir tarihi eser olan Askeri Depo binası bulunuyor.

RANTIN ARKASINDAN AKP'Lİ ŞİRKET ÇIKTI

İnşaatı yapan firmanın Bertuğbey İnşaat isimli inşaat şirketi olduğu ve alana ‘lüks konut’ projesi yaptığı ortaya çıktı.

Gazete Pencere'den Mustafa Tekin'in haberine göre; söz konusu şirketin sahibi Mehmet Uyanoğlu ise eski AKP İBB Meclis Üyesi.

KIZININ NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce şirketin sahibi Mehmet Uyanoğlu’nun kızı ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu üyesi olan Beyza Uyanoğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı, damadın şahitliğini de Mehmet Ağar’ın yaptığı öğrenildi.