CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk edildi.

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CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

Tanju Özcan, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu yönündeki haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Söz konusu haberi yalanlayan ve tekzip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Özcan arasında polemik yaşanmıştı.

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