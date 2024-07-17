CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

Tanju Özcan, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu yönündeki haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Söz konusu haberi yalanlayan ve tekzip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Özcan arasında polemik yaşanmıştı.