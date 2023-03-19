Nevruz kutlamalarında 224 kişiye gözaltı

Yenikapı'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında 224 kişi gözaltına alındı.

Nevruz kutlamalarında 224 kişiye gözaltı

İstanbul Valiliği, nevruz kutlamalarında 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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