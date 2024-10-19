Narkotik Köpeği ‘Çiko’ Çok Başarılı

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve NARKO ekipleri ve narkotik köpeği Çiko tarafından Milas’ta bir evde yapılan aramada yaklaşık 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Narkotik Köpeği ‘Çiko’ Çok Başarılı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas ilçesinde bir ikamette narkotik köpeği ‘Çiko’ ile yapılan aramada, 5 kilo 938 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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