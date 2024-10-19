Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmenlerinden Derin Hayatını Kaybetti

Erzincan’da Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Sibel Derin hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmenlerinden Derin Hayatını Kaybetti

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden taziye mesajı yayımlanarak, “Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Sibel Derin vefat etmiştir. Cenazesi Pazar günü öğlen namazını müteakip Camii Kebir’den kaldırılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabrı cemil diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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