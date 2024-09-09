Narin'in Şehir Dışındaki Ağabeyi Mezar Başında İsyan Etti: 'Ondan Ne İstediniz, Daha 8 Yaşındaydı'

Türkiye 19 gün sonra dün sabah saatlerinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı haberini aldı. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra tam 19 gün boyunca aranan Narin'in cansız bedeni, daha önce de arama çalışmalarının yürütüldüğü Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin bugün katledildiği köyde toprağa verildi. Cenazeye anne, baba ve ağabeyleri gözaltında olduğu için katılamadı. Cenazeye katılabilen tek ağabeyi, cenazenin de teslim edildiği ve şehir dışında yaşayan Baran Güran oldu. Ağabey Baran, kardeşi Narin'in cenazesinde şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Ondan ne istediniz? Daha 8 yaşındaydı. Allah belanızı versin."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem