Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Meşhur Yalıyı Satıyor

Evliliklerini 2023’te noktalandıran Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın meşhur yalısı satışa çıkarıldı. Yalının fiyatı ise dudak uçuklattı.

2010 yılında dünya evine giren çift, 13 yılın ardından boşanma kararı almış ve Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.." demişti. Alçı ayrıca, boşanmalarıyla ilgili mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talep etmişti.

Bu gelişmelerden bir süre sonra, Habertürk yazarı Alçı, Kütahyalı tarafından gördüğünü iddia ettiği şiddetin evlilikleri süresince ve boşandıktan sonra da devam ettiğini söylemişti.

İkili, evli oldukları sırada boğaz manzaralı bir ev almış ve bu ev tartışmalara konu olmuştu. O dönem Alçı ve Kütahyalı’nın aldığı ev ‘Bank Asya Yalısı’ olarak nitelendirilmişti. Medya Radar’da yer alan habere göre, çift boşanmalarının ardından evi satışa çıkardı. Bir emlak sitesine verilen ilanda, boğaz manzaralı ev için tam 165 milyon TL istenilmesi dikkat çekti.

Ev için ilan 19 Ağustos 2024’te açılırken, ilgili ilana 8 Eylül itibarıyla ulaşılamadığı kaydedildi.