Naci Görür'den Manisa depremi açıklaması: 'Uzak durun'

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

AFAD’ın açıklamasına göre, depremin derinliği 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa’da meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Görür, paylaşımında “Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar’a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa faylarin devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz, sevgi..” ifadelerini kullandı.

Buyukisiklar-Soma/Manisa arasinda 5,0 buyuklukte deprem oldu. Deprem Soma-Kirkagac Fay zonunun kuzeyinde ve Buyukisiklar-Savastepe arasinda. Muhtemelen bu yorede yeralan ve Buyukisiklara dogru uzanan KD-GB uzanimli kisa faylarin devaminda. Hasarli binalardan uzak durunuz, sevgi.. pic.twitter.com/5tVJhREkP9 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 25, 2024



