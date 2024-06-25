Naci Görür'den Manisa depremi açıklaması: 'Uzak durun'

Manisa'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den sosyal medya paylaşımı geldi. Görür, "Hasarlı binalardan uzak durun" çağrısında bulundu.

Naci Görür'den Manisa depremi açıklaması: 'Uzak durun'

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

AFAD’ın açıklamasına göre, depremin derinliği 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa’da meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Görür, paylaşımında “Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kırkağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar’a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa faylarin devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz, sevgi..” ifadelerini kullandı.


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