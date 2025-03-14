Naci Görür Depremin Ardından O Fay Hattına Dikkat Çekti: 'Tüm Bölgeyi Etkileyebilir!'

Konya'nın Kulu ilçesinde , saat 14.44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak aktarıldı. Sarsıntının ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eskişehir fay hattına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, şu uyarıda bulundu:

'TÜM BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLİR'

"Bugün Konya Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskisehir, dahil bolgeyi etkileyebilecek buyuk bir fay. Sevgiyle."

Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskisehir, dahil bolgeyi etkileyebilecek buyuk bir fay. Sevgiyle pic.twitter.com/oOD5DBEUQL — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 14, 2025

Kaynak: Haber Merkezi