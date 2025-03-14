Konya'da Peş Peşe Depremler

Konya'nın Kulu ilçesinde, saat 14.44'te 4.2 büyüklüğünde, 15:27'de ise 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İlk depremin derinliği 11.62 kilometre, ikincisinin de 8.85 kilometre olarak ölçüldü.

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Konya'da Peş Peşe Depremler

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Konya'da saat 14.44'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Kulu ilçesi olarak açıklanırken, derinliği ise 11.62 kilometre şeklinde kaydedildi.

BELEDİYE VE VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kulu ilçemizde hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır" denildi.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.

BİR DEPREM DAHA

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15:27'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 8.85 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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