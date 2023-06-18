Naci Görür: Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 100 il, bin ilçe kampanyasına tepki göstererek "Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et" dedi.

Naci Görür: Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 100 il, bin ilçe kampanyası hakkında yaptığı paylaşımda "Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım!" dedi.

Görür, "Daha yeni 50 000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' diye bir hareket başlatılmıyor?" vurgusu yaparak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"100 il bin ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 binden fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et."

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