Naci Görür, Antalya’nın deprem haritasını açıkladı!

Daha önce büyük bir deprem olması halinde Antalya’nın tsunamiye maruz kalabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Antalya'yla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Naci Görür, Antalya’nın deprem haritasını açıkladı!

Deprem tahminleriyle dikkat çeken Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde Antalya’da deprem dirençli kentler konusunda bir panele katıldı.

Burada Antalya’nın aktif bir fay hattına sahip olmadığını aktaran Görür, çevresini saran aktif faylarda gerçekleşecek büyük bir depremde ise tsunami olabileceği uyarısında bulunmuştu.

BİRÇOK AKTİF FAYA YAKIN

Bu açıklamanın ardından içerik hakkında sorulara sosyal medya hesabından yanıt veren Görür, Antalya’nın aktif bir fay zonu üzerinde oturmadığını ancak birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın olduğunu hatırlattı.

"ANTALYA'YI ETKİLEYEBİLİR"

Görür, "Doğusunda Akşehir, batısında Fethiye-Burdur, güneyinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonu ve kuzeyinde ise göller bölgesine ait faylar var. Bu faylar genellikle eğim atımlı normal faylar. Genellikle kente 100 kilometreden daha yakın olup büyük depremler üretebilirler ve bu depremler de belli ölçüde Antalya’yı etkileyebilirler" dedi.

"FAY ZONLARINA YAKLAŞILMAMALIDIR"

Görür, Antalya’nın dağ bölgesinde zeminin oldukça sağlam olduğundan bahsederek de, "Kentin oturduğu ova bölgesinde ise durum farklı. Ova bölgesinin batısında yaygın olarak travertenler yer alır. Bunlar da sağlam ve kuru zeminlerdir. Ovanın batısında çoğu kez kırıntılı genç çökeller ve alüvyonlar bulunur. Bol sulu olan bu birimler kötü kalitede zeminlerdir. Mümkünse buralar çok betona boğulmamalı, ağır ve çok katlı binalar yapılmamalıdır. Özellikle D-B aksında kent genişlememeli ve fay zonlarına yaklaşılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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