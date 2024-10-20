Müzik Sisteminden Uyuşturucu Çıktı
Adıyaman'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun müzik sistemi içerisine gizlendiği otomobilde bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilin müzik sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçilirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki oto müzik sistemi içerisine gizlenmiş şekilde 18,85 sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ü. ile A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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