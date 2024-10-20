Müzik Sisteminden Uyuşturucu Çıktı

Adıyaman'da durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun müzik sistemi içerisine gizlendiği otomobilde bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Müzik Sisteminden Uyuşturucu Çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilin müzik sistemi içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçilirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki oto müzik sistemi içerisine gizlenmiş şekilde 18,85 sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ü. ile A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor
Ölüm Riskini Yüzde 60 Azaltan Vitamin Belli Oldu: Bilim İnsanlarından Şaşırtan Açıklama Ölüm Riskini Yüzde 60 Azaltan Vitamin Belli Oldu
Sivas'ta Korkutan Kaza: 10 Yaralı Sivas'ta Korkutan Kaza: 10 Yaralı
Siirt’te Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı Siirt’te Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı