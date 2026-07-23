Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında Çarpıcı İddia: O İsim İlk Kez Dosyaya Girdi

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Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dosyanın yıllar sonra yeniden açılmasıyla birlikte yeni iddialar gündeme gelirken, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, FETÖ’cü Enver Altaylı’nın olayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

2009 yılında meydana gelen ve uzun süre tartışma konusu olan kazaya ilişkin soruşturmanın 17 yıl sonra yeniden ele alınması, olayın aydınlatılmasına yönelik beklentileri artırdı. Son operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, 19 şüpheli tutuklandı. Genişletilen soruşturmada, kamuoyunda “CIA’in Türkiye’deki gölge adamı” olarak anılan Enver Altaylı’nın adı da dosyaya girdi.

"ALTAYLI’YI TANIYOR MUSUN?" SORUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kazanın meydana geldiği gün bölgede F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptığı iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan’a kritik sorular yöneltildi. Armağan’a, "Mustafa Özcan, Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), Adil Öksüz, Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Enver Altaylı isimli şahısları tanıyor musunuz? Bunlar ile o tarihte toplantı yaptınız mı? Herhangi bir telefon irtibatınız oldu mu?" sorusu soruldu. Armağan ise "Ben bu sormuş olduğunuz şahıslarla mart ayı başında herhangi bir toplantı yapmadım. Bu şahısları da kesinlikle tanımıyorum" yanıtını verdi. Bu soruyla birlikte Altaylı’nın ismi ilk kez resmi olarak soruşturma dosyasına girmiş oldu.

AİLE AVUKATI DA AYNI İSMİ GÜNDEME GETİRDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, daha önce de dosyada FETÖ bağlantısına dikkat çektiklerini hatırlatarak, suikast iddiaları kapsamında Altaylı’nın rolü olabileceğini dile getirdi. Ekici, BBP yöneticilerine kazaya ilişkin ilk bilginin Enver Altaylı tarafından iletildiğini savundu.

Ekici’nin aktardığına göre, kazadan önce olayın Altaylı tarafından bilindiği iddiası dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı. Konuya ilişkin açıklamasında Ekici, "Muhsin Yazıcıoğlu’nun da dostu olan camiadan bir yakınımız, kazadan uzun zaman sonra bana Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğünü daha haberlere çıkmadan saat 15.15’te BBP’li yöneticilere söylediği bilgisini verdi. Ben de bilgiyi nereden aldığını sordum. 'Enver Altaylı'dan' cevabını verdi. Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş saat 15.26’da 112'yi arayıp helikopterin düştüğünü bildirmişti. Enver Altaylı ise 15.15’te kazanın yaşandığını biliyormuş" ifadelerini kullandı.

GÜLER-ALTAYLI BAĞLANTISI İDDİASI

Ekici, kazanın ardından arama-kurtarma çalışmalarını yönlendiren emekli Yarbay Ercüment Güler’in de soruşturma kapsamında incelenmesi gerektiğini belirtti. Güler ile Altaylı arasında bağlantı olabileceğine dair iddiaların araştırılması gerektiğini vurgulayan Ekici, bu ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini söyledi.

Ekici, konuyla ilgili "Benim çözemediğim, 'Ercüment Güler' diye biri var. Arama-kurtarmada en aktif kişi. Tüm sivil ve askeri personel emrinde. Bu adam sorgulanmadı. Saat 18.00 itibarıyla kaza yeri 1 km'ye 1 km tespit ediliyor. Ama enkaz 50 km tam tersi istikamette aranıyor. Enver Altaylı’nın adamı olduğu yönünde bilgiler var." dedi.

YAZICIOĞLU’NUN SON ANLARINA İLİŞKİN ÇARPICI İDDİA

Ekici ayrıca, kazaya ilişkin yeni bir iddiayı daha gündeme taşıdı. Yazıcıoğlu’nun kazadan sonra bir süre hayatta olduğuna dair görüntüler bulunduğunu ileri süren Ekici, bu görüntülerle ilgili bilgi sahibi olan kişilerin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini iddia etti.

Konuya ilişkin açıklamasında Ekici, "Kazadan sonra enkazın başında siyah giyimli kişilerin yaka kamerasından çekildiği düşünülen bir görüntü olduğu iddiası geldi. Görüntülerde Yazıcıoğlu’nun oturur pozisyonda olduğu, bu kişilerin ona yaklaştığı belirtiliyor. BBP'nin kurucularından eski MKYK üyesi Emrullah Önalan bu görüntüyü izlediğini söyledi. Önalan’a görüntüyü polis muhabirliği yapan kıdemli gazeteci Ahmet Akpak izletmiş. Görüntü Akpak’a da bir Özel Kuvvetler mensubundan gelmiş. Akpak’ın şeker komasına girip öldüğünü öğrendik. Bu kez Akpak’ın oğluyla temasa geçtik. Ancak o da 1 ay sonra bir taraftar kavgasında öldürüldü." ifadelerini kullandı.

ÖKSÜZ İLE YOĞUN İRTİBAT

Soruşturma dosyasına giren bilgiler, bazı şüphelilerin FETÖ ile bağlantılarını da ortaya koyuyor. Buna göre, olay günü bölgede bulunduğu öne sürülen eski Kurmay Başkanı Ali Armağan’ın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında önemli isimlerden Adil Öksüz ile yoğun iletişim kurduğu tespit edildi.

Armağan’ın 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde yer aldığı ve Öksüz ile toplam 152 kez irtibat kurduğu belirlenirken, Öksüz’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen bir kitapta Armağan’ın eşine ait parmak izlerinin bulunması da dosyaya yansıdı.

Kaynak: Yeni Şafak