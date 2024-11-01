Muğla’da Orman Yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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