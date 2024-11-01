Muğla’da Orman Yangını

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA