Muğla’da Orman Yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı yönlendirildi.

Muğla’da Orman Yangını - Resim : 1

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Orman yangınları
Son Güncelleme:
Bahçenizde Asla Dikmemeniz Gereken Ağaçlar... Bahçenizde Asla Dikmemeniz Gereken Ağaçlar...
Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli
Çılgınlık Büyüdü, Tüketicilere Uyarı Geldi! Dubai Çikolatası Diye Bezelye Yemeyin Dubai Çikolatası Diye Bezelye Yemeyin
Yemek Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı... Ekmeğin İçinden Çıkan Mide Bulandırdı! Ekmeğin İçinden Çıkan Mide Bulandırdı!