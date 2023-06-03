Müge Anlı, Şaban Vatan'a dava açmıştı: Mahkeme kararını verdi

Türkiye günlerce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı konuştu. Babası kızının intihar etmediğini “öldürüldüğü”nü iddia etti. O dönem ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını sunan Müge Anlı, Rabia Naz vakasını ele almış ancak iddiaya göre “Yukarıdan gelen” talimatla konu kapatılmıştı.

Baba Şaban Vatan’a kanıtları gizlemekle suçladığı Müge Anlı tarafından 2021’de 1 TL’lik manevi tazminat davası açılmıştı. İstinafa taşınan dava reddedildi.

‘SAVCILIKTAN GİZLİYOR’

Davanın sonucuna ilişkin Cumhuriyet’ten Şevval Aydın'a konuşan baba Vatan şöyle dedi:

“Dava zaten ilk görüldüğünde reddedilmişti, avukatları istinafa başvurdular. Şimdi istinaftan da ret kararı geldi. Açılan 1 liralık tazminat davası insanı aşağılayan şekilde yapılmış bir davranıştır. Amacı ise beni haksız duruma düşürerek hakkımda yargılama süreci başlatacaktı. Elinde kanıt olduğu halde savcılıktan gizliyor olmasına rağmen hakkında bir soruşturma başlatılmadı. Bu ülkede bir adaletin olduğu hissedilmesi gerekiyorsa kızımın dosyasındaki tüm detaylar yeniden ele alınmalıdır.”

Vatan, Müge Anlı ekibinin 13 Ekim 2018’de Eynesil’e geldiğini belirterek “Programdaki Adli Tıp uzmanın Rabia Naz’a araba çarptığını tespit ettiğini, konuyu araştıracaklarını söylediler. Davada adı geçen şüphelilerden biriyle röportaj yaptılar. Sonra beni arayarak şahsın cinayetin içinde olduğunu itiraf ettiğini belirttiler. Programa çıkacakları sırada ekip gelen bir telefonla apar topar geri döndü. Olayın da intihar olduğunu söyleyerek yayına almadılar” dedi.

BAKAN SOYLU AYRINTISI

Vatan son olarak şunları ekledi:

“Müge Anlı cinayetle ilgili elindeki savcılığa teslim etmesi gereken kayıtları gizledi, suç işledi. Almış olduğu talimatla elinde olan bilgileri inkâr ederek Naz’a iftira atarak intihar ettiğini öne sürmüştür. Ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da elinde mobese görüntüleri var. Sürecin takipçisi olacağım.”

3 YILDIR AYM’DE

Rabia Naz davasında 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı verilmesinin ardından, ailenin 16 Eylül 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru ise hâlâ sonuçlanmadı.