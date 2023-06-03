İştah kabartan yaz menüsü

2005 yılından bu yana hizmet veren ve adını İstanbul’un tarihi surlarından alan Sur Balık, geleneksel Türk damak tadıyla deniz ürünlerini harmanlayarak sunduğu kendine özgü lezzetleriyle Türkiye’ye yayılan yedi şubesinde de taze ve sürdürülebilir ürünlerle çizgisini bozmadan, doğal tatlar sunmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden beri bozmadığı istikrarlı çizgisi sayesinde, müdavim kitlesini hiç kaybetmeyen Türkiye’nin ilk ve tek zincir balık restoranı Sur Balık her daim keyifle gittiğim balık restoranları arasında hep ön sıralarda yer almıştır. Yaz sezonunu menüsüne eklediği yeni lezzetleri denemek için gittiğim Sarayburnu şubesinden yine yüzüm gülerek ayrıldım.

Tadımını yaptığım yaz menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında Kadayıfa Sarılı Karides, Avakadolu Karides, Spesiyal Domates Salatası, Levrek Pazı Sarma, Lezzet Topu, Balık Adana, Tuzda Balık, Kalkan ve Kaya Levreği damağımda hoş izler bıraktı.

Sur Balık’ın sürdürülebilir ve yöresel malzemelerle hazırlanan seçeneklerin yer aldığı yaz menüsünü doğal lezzetleri şık bir atmosferde ve kusursuz hizmetle bir arada denemek isteyen okurlarıma öneriyorum.

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BİR İSTANBUL KLASİĞİ

Açıldığı günden beri geleneksel lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarmaya devam eden Hünkar, 1950 yılından beri misafirlerini Türk ve Osmanlı mutfağının zengin çeşitleriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Hünkar’ın Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus'un lobi katında yer alan restoranında sevgili Faruk Ügümü ile buluşup keyifli ve bol sohbetli bir tadım gerçekleştirdik.

Bir İstanbul klasiği olan Hünkar’ın menüsü yine her zaman olduğu gibi zengin ve lezizdi. Tadıma çok sevdiğim ayak paça çorbası ile başladım. Lezzetiyle her daim öne çıkan ayak paça beni mest etti. Sonrasında zeytinyağlı büfesinden Faruk Bey’in seçtiği lezzetler masamızı şenlendirdi. Hepsi alıştığım Hünkar kalitesini yansıtıyordu ama İmambayıldı ve Kayısılı Kereviz gerçekten çok başarılıydı.

Ana yemek olarak Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetleri olan Ayvalı Yahni, Papaz Yahni ve Mutancana’yı denedim. Damağımda güzel izler bırakan bu üç lezzet arasında Mutancana’nın bir adım öne çıktığını söyleyebilirim. Tatlı büfesini seyretmekle yetinip tercihimi geleneksel Türk mutfağının en sevdiğim tatlarından olan hoşaf ve komposto çeşitlerinden yana kullandım. İyi ki de böyle yapmışım bir anda 50 yıl öncesine çocukluk günlerime döndüm.

Hünkar’a her geldiğimde mutlu ayrılıyorum. Bu seferde gelenek değişmedi. Kapıdan yine damağımda iz bırakan lezzetlerin keyfiyle çıktım. Yetmiş küsur yıldır çizgisini hiç bozmadan yola devam geleneksel mutfağın temsilcisi Hünkar’ı tüm lezzet severlere öneriyorum.

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YENİ NESİL RESTORAN LOUNGE KONSEPTİ

Dünyanın önde gelen gastronomi markalarını buluşturan Six Senses Kocataş Mansions bünyesinde İstanbul’un Boğaz’a tepeden bakan yemyeşil korusunda yer alan SAX, yeni nesil restoran lounge konsepti, özenle tasarlanmış menüsü ve titizlikle hazırlanan kokteylleri ile misafirlerine sıra dışı bir gastronomi deneyimi sunuyor.

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GURME SOKAK LEZZETLERİ

Sokak lezzetlerinin dinamizmini; kaliteli ve temiz malzemeler kullanan eğitimli şefler ile gurme bir deneyime dönüştüren Snob Street Food, sokak lezzetlerini şehrin yeme içme kültürüne kazandırmaya devam ediyor. Bu benzersiz deneyimin arkasında ise, dünyanın farklı kültürlerinden ve sokaklarından alınan ilham, yıllar süren bir araştırma ve tabii sokağa duyulan saygı var. Hamburger zincirleri arasında, Amsterdam’da şubesi olan tek Türk markası Snob Street Food, hamburger çeşitlerinden atıştırmalık tabaklarına, birbirinden leziz ve doyurucu menüleriyle misafirlerinin damaklarında unutulmaz izler bırakıyor.