MSB duyurdu: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit yapılacak

MSB, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle tören düzenleyecek.

MSB duyurdu: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende tüm vatandaşları gemileri selamlamaya davet etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.

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