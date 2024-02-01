MSB duyurdu: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

MSB, Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

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MSB duyurdu: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlar e-Devler ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

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Asker Milli Savunma Bakanlığı e-Devlet
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