MSB duyurdu: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
MSB, Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şubat mart ve nisan dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sonuçlar e-Devler ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
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