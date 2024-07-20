MSB Acı Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Şehit

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

MSB Acı Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda 1 Şehit

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB sosyal medya hesabından acı haberi böyle duyurdu:

CEVDET YILMAZ VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman askerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehadet mertebesine ulaştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Yarbayımız Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." diye yazdı.

Kaynak: Ajanslar

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