Motorinin ardından... Bir indirim de LPG'ye gelecek

Motorine gelen indirimin ardından bir indirim de LPG'ye gelecek. Sektör kaynakları indirimin yarın gece itibarıyla geleceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Motorinin ardından... Bir indirim de LPG'ye gelecek

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına 25 Nisan 2024 Perşembe günü bir kez daha yansıdı. Motorin (mazot) fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Motorine gelen indirimin ardından bir indirimin de yarın itibarıyla, otogazın litre fiyatına gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre, otogazın litre fiyatına yarın gece itibarıyla 1 lira 64 kuruşluk bir indirim gelecek.

Bu indirimin ardından, LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye ve İzmir'de 20,37 TL'ye düşecek. Ancak, belirtilmelidir ki, LPG fiyatları bayiler ve iller arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Diğer yandan, benzin ve motorin fiyatlarında henüz herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Etiketler
LPG Motorin İndirim
Son Güncelleme:
Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler! Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler!
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var" "İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"
ÇOK OKUNANLAR
Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan? CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?
Karabulut ailesi istemişti: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda durum ne? İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu!
Fatih Altaylı'dan Bahçeli'ye 'kız alıp kız verme' yanıtı: Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz Altaylı'dan Bahçeli'ye: Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz