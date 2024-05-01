Motorinin ardından... Bir indirim de LPG'ye gelecek

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına 25 Nisan 2024 Perşembe günü bir kez daha yansıdı. Motorin (mazot) fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Motorine gelen indirimin ardından bir indirimin de yarın itibarıyla, otogazın litre fiyatına gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre, otogazın litre fiyatına yarın gece itibarıyla 1 lira 64 kuruşluk bir indirim gelecek.

Bu indirimin ardından, LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye ve İzmir'de 20,37 TL'ye düşecek. Ancak, belirtilmelidir ki, LPG fiyatları bayiler ve iller arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor.

Diğer yandan, benzin ve motorin fiyatlarında henüz herhangi bir değişiklik beklenmiyor.