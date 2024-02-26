Mimarlar Odası'nın Ankara Şube seçimini turuncu liste kazandı: 'Siyasi iktidar tüm gücünü kullandı'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 48. Olağan Genel Kurulu’nda seçimi, iktidara yakın olduğu belirtilen turuncu liste kazandı. Seçimi kaybeden eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Siyasi iktidar bütün gücünü kullanarak yüklendi. İhale verdikleri firmalarda çalışılan mimarların ilk defa bir insanın arkasından sıra halinde otobüslerle oy kullanmaya gittiklerini gördük” dedi. Yeni seçilen Şube Başkanı Derya Başyılmaz, "Arkamızda herhangi bir güç odağı yok. Biz kendi imkanlarımızla bu seçimi kazandık. Odanın siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çıkış amacımız sadece mimarlık içindi. Mimarın sağcısı, solcusu olmaz" diye konuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hafta sonu yapılan 48. Olağan Genel Kurulu’nda seçimi, iktidara yakın olduğu belirtilen turuncu liste kazandı. Tezcan Karakuş Candan’ın, 10 yıldır başkanlığını yürüttüğü Mimarlar Odası Ankara Şube’nin yeni başkanı Derya Başyılmaz oldu.

Üç listenin yarıştığı seçimde, turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı liste ise 433 oy aldı.

"İHALE VERDİKLERİ FİRMALARDA ÇALIŞAN MİMARLARIN OY KULLANMAYA GELDİKLERİNİ GÖRDÜK"

Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasi iktidar bütün gücünü kullanarak yüklendi. İhale verdikleri firmalarda çalışılan mimarların ilk defa bir insanın arkasından sıra halinde otobüslerle oy kullanmaya gittiklerini gördük. Son dönemlerde iktidarın açtığı üniversite mezunu olan 146 mimarlık fakültesi açıldı. Bu rant organizasyonları niteliksiz binalar böyle bir bakış açısının ürünü olarak karşımıza çıktı. Bu durum sadece MMO’ya yönelik değil. Bu durum tüm meslek odalarına yönelik… Fetih gibi değerlendiriyorlar. İktidarın ülkeyi getireceği durumun fragmanını yaşamış olduk. Bir mevzi kaybettik doğrudur ama hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır” dedi.

"ARKAMIZDA HERHANGİ BİR GÜÇ ODAĞI YOK"

Seçimi kazanan Derya Başyılmaz ise, şunları söyledi:

"Mimarlar Odası’ndaki 48. dönem. Meslektaşlarımız arasındaki mesleki birliğimiz bozuktu. Odanın 11 bin üyesi var ama odada aktif olarak odanın düzenledikleri etkinliklere katılan çok az mimar var. Birçok mühendisimiz odadaki kayıtlarını sildiriyordu. Oda yönetimi çok fazla siyasi söylemlerle gündeme geliyordu aidiyet de azalmış durumdaydı. 11 binden fazla üyesi olan listede mimarların isim bilgisi biz de yoktu. Biz tek tek arayıp desteklerini istedik. Biz mimar olan herkese elimizden geldiğince ulaşmaya çalışacağız. Arkamızda herhangi bir güç odağı yok. Biz kendi imkanlarımızla bu seçimi kazandık. Odanın siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çıkış amacımız sadece mimarlık içindi. Mimarın sağcısı, solcusu olmaz. Biz meslek odasındayız. Ben 13 yıldır bu meslekteyim. Bu bizim ilk deneyimimiz…"

"SON ZAMANLARDA ÜYELERİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILIYORDU"

Kırmızı listenin başkan adayı Vedat Ağca ise mavi listeyle tek liste olarak seçimlere girmek istediklerini, defalarca teklif götürmelerine rağmen kabul edilmediğini söyledi. Ağca, ANKA’ya şunları söyledi:

“Mimarlar odasında genellikle yıllardır iki liste ya da tek liste olurdu. Genelde aynı görüşe sahip arkadaşlar olurdu, sol görüşe sahip insanlar olurdu. Son zamanlarda MMO üyelerinin sorunlarına yönelik ya da mesleki sorunlara yönelik doğru dürüst eylem yapılmadığını gördük. Genç mimarların mezuniyet sonrası iş bulma sorunları, staj sorunları, kamu çalışanların ücret sorunları, iş yerlerinde karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde çözüme ulaşabilmek için liste çıkardık. Turuncu listenin organize bir şekilde seçimlere gelebileceğini görmüş olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla Tezcan Hanımların bu konuyla ilgili bizimle birlikte hareket etmeleri, yaklaşım göstermeleri gerekiyordu. Biz, birleşme çağrılarımızı yineledik ‘tek liste üzerinde çalışalım’ diye fakat bu talebimiz mavi liste tarafından reddedildi.

"BİRLEŞME TALEBİMİZİ YİNELEDİK AMA REDDELDİ"

Seçim sabahında turuncu listenin organize bir şekilde okulun bahçesinde o tabloyu görünce, hayatı boyunca odaya hiç uğramamış, hiç oy kullanmamış grubun oy kullanmaya geldiğini gördük. O zamanda birleşme talebimizi onlara yineledik ancak bu talebimiz yine onlar tarafından reddedildi. Bu tavır bizim de arkadaşlarımızın da kafalarının karışmasına sebep oldu. Bir kısım maviye bir kısım turuncuya oy verdi. 20 yıldır iktidarda olan mavi liste yeni mezun arkadaşlarla ilgili hiçbir şey yapamamış. Oylar odayla hiç tanışmamış gençlerden alındı.”

"ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASINDAKİ SEÇİMİ DEMOKRAT MÜHENDİSLER ALDI"

TMMOB'a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nin 27. Dönem Genel Kurulu’nun ardından yapılan seçimlerin sonucu da belli oldu. Seçimlerde delege çoğunluğunu Hacı Ali Yiğit başkanlığında seçime giren mavi listenin sahibi Demokrat Mühendisler aldı.