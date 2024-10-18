Milli Eğitim Bakanı Değişecek mi? Bakan'dan Flaş Açıklama: 'Takdir Diyelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine revizyonu yapacağının açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise kabine değişikliğine ilişkin dikkati çeken açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor. Ben beklemiyorum demiyorum çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Değişecek mi? Bakan'dan Flaş Açıklama: 'Takdir Diyelim'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreni için bulunduğu Erzurum'da bir dizi inceleme ve açılışa katıldı.

KAYIT ALINMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bakan Tekin, Öğretmenevi'nde AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda soru cevap kısmına geçildiğinde Bakan Tekin’in danışmanları kameraların kayıt almasına izin vermedi.

'1989'DAN BERİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA HUKUKUMUZ VAR'

Kabine değişikliğinde yeniden görev alıp almayacağı sorusu üzerine Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Ben, Cumhurbaşkanımızla yeni tanışmıyorum. 13 yaşındayken siyasete başladım, 1989’dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz var. Bizim Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz bana bir makam tevdi etmesiyle etmemesiyle alakalı değil. Şu anda da hukukumuz hiç bozulmadı.

'TAKDİR DİYELİM'

Yaptıklarımla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da herhangi bir kötü görüşü de olmadı. Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı yeri sağlam adam diyor. Ben beklemiyorum demiyorum. Çünkü ben kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim."

Kaynak: ANKA

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