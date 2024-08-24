MHP'nin Acı Günü: Belediye Meclis Üyesi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Latif Orhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Orhan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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MHP'nin Acı Günü: Belediye Meclis Üyesi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinin MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan uykusunda rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köşk Belediye Meclis Üyesi Mustafa Latif Orhan'ın uykusunda aniden fenalaştığı bildirildi. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Orhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Orhan'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Orhan'ın cenazesinin 24 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazının ardından Köşk ilçesi Çarşı Camii'nden kaldırılarak Ilıdağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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